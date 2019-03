Seis remedios naturales para desparasitarse sin tomar pastillas amargas

TEGUCIGALPA, HODURAS.- Desparasitarnos periódicamente es un tema discutible cuando se trata de tomar pastillas que amargan nuestro paladar y nos causan hasta náuseas.



Pero aunque no lo crean, existen vegetales o semillas que pueden hacer de este proceso algo ameno y hasta delicioso.



Aquí te mostramos seis remedios naturales para desparasitarte sin tomar pastillas:

1. Ajo: Para muchos es molesto el olor y no hablemos del sabor, pero el ajo es un alimento medicinal.



Al comer ajo crudo por las mañanas ayudas a mejorar tu organismo, pero también puedes combatir los parásitos.



2. Semillas de calabaza: Debes de comerlas crudas y en ayuna o preparar una bebida similar a la horchata y endulzar con stevia (planta que sirve como endulzante).



3. Aceite de orégano: Es la mejor solución para eliminar los parásitos con solo tomar una gota diaria en ayuna.



4. Infusiones de tomillo y manzanilla: Puede ayudar a prevenir o complementar el tratamiento.



5. Semillas de papaya: Un batido de papaya a diario ayudar en el proceso de evacuación y evita que los parásitos se reproduzcan.



6. Extracto de semillas de toronja: Puede matar las bacterias, hongos, virus y parásitos y es muy rico en vitamina C.