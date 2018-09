10 consejos para ser un buen motociclista

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Conducir una motocicleta requiere aprendizaje y práctica. Los expertos aseguran que para ser un buen conductor se debe utilizar la protección adecuada, conocer y respetar las normas de tránsito, conducir con seguridad y conocer la máquina que se conduce.



Para que los motociclistas puedan evitar accidentes de tránsito, Motomundo te comparte diez recomendaciones que te convertirán en un buen conductor, estas son:



1) Usa un buen casco

Usa un casco que realmente ofrezca protección en caso de un accidente y que cumpla con las normas técnicas. Cámbialo en caso de que reciba un impacto, aunque se vea en perfecto estado.



2) Anticípate a las emergencias

Conduce con prudencia y a la defensiva tratando de anticipar cualquier situación de riesgo. Toma en cuenta que para otros vehículos puedes llegar a ser invisible.



3) Nunca adelantes entre dos vehículos por la derecha

Cualquier movimiento inesperado te puede hacer perder el control de la moto. Respeta las señales de tránsito, pues están diseñadas para proteger tu vida y la de los demás.



4) Evita transitar sobre las señales blancas y amarillas de la vía

Si la vía está mojada, mantente atento a los residuos de aceite que dejan regularmente los vehículos (en estas condiciones no hay buena tracción con las llantas).



5) Usa siempre las direccionales

Usa el stop, luz frontal y los espejos para indicar a los otros conductores cual será tu próxima maniobra. El uso del chaleco reflejante en la noche es una buena medida para salvar tu vida.



6) Mantén la presión de aire de las llantas según la recomendación del fabricante

Las llantas con exceso o falta de presión comprometen la adherencia de la moto al piso y hacen que la conducción se vuelva inestable. Recuerda hacer una inspección básica de tu motocicleta antes de salir: revisar luces, frenos, llantas, nivel de aceite.



7) Utiliza siempre ambos frenos a la hora de detenerte

Trata de practicar la maniobra de frenado en una zona segura y despejada para que a la hora de una emergencia, puedas hacerlo sin problemas.



8) Antes de voltear o girar por un cruce

Mira a la izquierda, luego a la derecha y nuevamente a la izquierda. Esta maniobra sirve para asegurarte que un vehículo no aparecerá en el último momento.



9) La motocicleta no es un vehículo de carga

Consulta el manual de su fabricante para conocer los límites de peso y dimensión de objetos que transporte.



10) Maneja más despacio de lo que te permita la moto

En caso de que un vehículo ajeno cometa una imprudencia o haya obstáculos en la vía, (peatones, huecos, etc.) tendrás los reflejos y la potencia que se necesitan para sortear la situación. Recuerda que la velocidad máxima en zona residencial es de 30 Km/h, en la ciudad 60Km/h y en carretera 80 Km/h.



¿Qué otras prácticas realizas para ser un mejor motociclista? Compártenos tu experiencia.

Motomundo te ofrece diferentes modelos de motocicletas de reconocidas marcas mundiales, tales como: Yamaha, Génesis, Haojue y Piaggio. Solicita tu crédito aquí o síguelos en Facebook para recibir más consejos para evitar lesiones mientras conduces.