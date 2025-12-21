Banco CUSCATLAN ingresa al Mercado de Valores hondureño

Banco CUSCATLAN Honduras celebró el lanzamiento de la Emisión de Bonos Corporativos BCU HONDURAS, una emisión autorizada por un monto de hasta mil millones de lempiras (L. 1,000,000,000.00), que representa un hito relevante para el fortalecimiento y la dinamización del mercado bursátil nacional. La Bolsa Centroamericana de Valores (BCV) acompañó este evento, destacando la importancia de esta emisión para el desarrollo del mercado financiero hondureño. Este paso consolida a Banco CUSCATLAN como nuevo participante del Mercado de Valores hondureño, ampliando la oferta de instrumentos financieros y generando nuevas oportunidades de inversión y financiamiento de largo plazo. Cabe destacar que Banco CUSCATLAN inició operaciones en Honduras en 2023, respaldado por la solidez y trayectoria de Inversiones Cuscatlán Centroamérica y la amplia experiencia de Banco CUSCATLAN El Salvador, el segundo banco más grande de ese país.

El evento reunió a representantes del sector financiero, inversionistas y actores clave del mercado de capitales. La presentación principal estuvo a cargo del Gerente General de Banco CUSCATLAN Honduras, Eurípides Calix, quien resaltó la fortaleza financiera de Inversiones Cuscatlán Centroamérica a nivel regional y la confianza que la institución ha consolidado entre los inversionistas, reafirmando el compromiso de Banco CUSCATLAN con el crecimiento económico de Honduras. Asimismo, el Gerente de Banca de Personas y PYME, Mauricio Barrientos, destacó los sólidos resultados financieros del banco, su crecimiento sostenido en el mercado hondureño y la calificación de riesgo que respalda a la institución, factores que fortalecen la confianza del mercado en esta emisión y en el desempeño futuro de la entidad.