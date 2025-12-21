Banco CUSCATLAN ingresa al Mercado de Valores hondureño

Banco CUSCATLAN Honduras celebró el lanzamiento de la Emisión de Bonos Corporativos BCU HONDURAS, una emisión autorizada por un monto de hasta mil millones de lempiras (L. 1,000,000,000.00), que representa un hito relevante para el fortalecimiento y la dinamización del mercado bursátil nacional. La Bolsa Centroamericana de Valores (BCV) acompañó este evento, destacando la importancia de esta emisión para el desarrollo del mercado financiero hondureño.
Este paso consolida a Banco CUSCATLAN como nuevo participante del Mercado de Valores hondureño, ampliando la oferta de instrumentos financieros y generando nuevas oportunidades de inversión y financiamiento de largo plazo. Cabe destacar que Banco CUSCATLAN inició operaciones en Honduras en 2023, respaldado por la solidez y trayectoria de Inversiones Cuscatlán Centroamérica y la amplia experiencia de Banco CUSCATLAN El Salvador, el segundo banco más grande de ese país.
El evento reunió a representantes del sector financiero, inversionistas y actores clave del mercado de capitales. La presentación principal estuvo a cargo del Gerente General de Banco CUSCATLAN Honduras, Eurípides Calix, quien resaltó la fortaleza financiera de Inversiones Cuscatlán Centroamérica a nivel regional y la confianza que la institución ha consolidado entre los inversionistas, reafirmando el compromiso de Banco CUSCATLAN con el crecimiento económico de Honduras.
Asimismo, el Gerente de Banca de Personas y PYME, Mauricio Barrientos, destacó los sólidos resultados financieros del banco, su crecimiento sostenido en el mercado hondureño y la calificación de riesgo que respalda a la institución, factores que fortalecen la confianza del mercado en esta emisión y en el desempeño futuro de la entidad.
Por su parte, la Gerente de Finanzas y Administración, Gabriela Ramírez, subrayó la estabilidad financiera del banco y su proyección de crecimiento, informando que el primer tramo de la emisión está previsto para enero de 2026, dando inicio formal a la participación de Banco CUSCATLAN en el Mercado Bursátil local.
Durante el acto, el Gerente General de la Bolsa Centroamericana de Valores, Edgar Gutiérrez, dio la bienvenida a Banco CUSCATLAN y a los inversionistas presentes, destacando la importancia del Mercado de Valores como una alternativa de financiamiento eficiente, competitiva y de largo plazo. También agradeció al equipo de trabajo del banco y a Fomento Financiero, Casa de Bolsa, en su rol de estructurador, por hacer posible esta emisión.
La emisión de Bonos Corporativos de Banco CUSCATLAN refleja el compromiso de la institución con el desarrollo económico de Honduras y con el fortalecimiento de un mercado de valores sólido, transparente y orientado al crecimiento regional.