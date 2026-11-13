El Villano: José Rodimiro Arita

Justicia. El coronel de las Fuerzas Armadas de Honduras, quien se desempeñó como director del centro penitenciario de La Tolva, figura entre los 24 integrantes de la institución que fueron dados de baja por atentar “contra el honor, la buena imagen institucional y el prestigio de las Fuerzas Armadas de Honduras”, informó el coronel Héctor Fajardo, director de Comunicaciones de la institución castrense.