Irán, otra primavera ensangrentada e ¿inútil?

Al igual que ocurriera con otras protestas acontecidas en Irán durante el largo régimen de los ayatolás, la última gran revuelta contra el poder ha terminado en un baño de sangre. Al menos unos 5.000 muertos —según France 24—, cerca de 9.000 desaparecidos y miles de detenidos, en una cifra difícil de determinar, conforman el balance provisional. No existen datos oficiales sobre la represión y los ofrecidos por la oposición, dados sus exiguos medios y el clima de terror en el que se mueve, resultan necesariamente imprecisos.

Las protestas iraníes de finales de 2025 y comienzos de 2026 se iniciaron el 28 de diciembre de 2025 en Teherán, impulsadas en un primer momento por comerciantes del Gran Bazar contra la crisis económica, la inflación y el colapso del rial. Pronto las manifestaciones se extendieron por todo el país y derivaron en consignas abiertamente políticas que exigían la caída del régimen.

En líneas generales, se ha repetido la misma dinámica observada en anteriores episodios de contestación masiva contra el Ejecutivo iraní: desde las manifestaciones estudiantiles de 1999 hasta las de 2022 tras el asesinato de una joven kurda por no llevar el velo, pasando por el “Movimiento Verde” de 2009 o las protestas de 2019 por el aumento del precio de la gasolina. El patrón es siempre el mismo: represión brutal, despiadada y desproporcionada contra manifestantes desarmados, con el objetivo de causar el mayor número posible de víctimas, detenidos, torturados y asesinados sin miramientos.

El régimen iraní nació por la fuerza y se ha sostenido mediante el uso sistemático de la violencia, incluso contra antiguos compañeros de viaje de la revolución, como comunistas y socialistas. Solo entiende ese lenguaje. El diálogo, la aceptación de la disidencia, el respeto a la pluralidad social y política o la canalización pacífica del conflicto no forman parte de su ADN.

Irán volvió así a enfrentarse a protestas masivas que se extendieron de forma radial desde Teherán hacia otras ciudades del país, cargadas de esperanza. Miles de hombres y mujeres salieron a la calle impulsados por la fe en un cambio posible y por una situación económica absolutamente desesperada. El rial ha perdido un 40 % de su valor en menos de un año, la inflación es galopante —superó el 48 % en el último trimestre del año pasado—, el desempleo juvenil entre los menores de cuarenta años rebasa el 40 % y la economía, tras más de quince años de sanciones, permanece estancada, aislada y sin perspectivas de recuperación a corto o medio plazo. Los comerciantes, como ocurriera en la caída del sah en la revolución de 1979, han sido de nuevo el detonante y la chispa del mayor movimiento de masas contra el régimen teocrático desde entonces.