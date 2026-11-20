En otoño Madrid se pinta muy bonita, pasamos por allí esta semana, pero había lluvia, algo de frío y un frenético ambiente electoral. Las elecciones generales son el domingo 29 de noviembre. No nos importaría tanto si no fuera porque en España viven unos trescientos mil hondureños; la mayoría enfrenta una condición irregular y, dependiendo del partido que gane, corren peligro.

En Barcelona había días soleados, una temperatura agradable, pero la misma agitación política. En la capital de Cataluña viven, trabajan y sueñan miles de hondureños, y lo mismo pasa a unos cien kilómetros de allí, en Girona, donde son una comunidad importante y por eso el gobierno hondureño anterior abrió un viceconsulado para atenderlos.

Las elecciones españolas escogerán a los 350 diputados al Congreso, que luego elegirán al presidente de Gobierno y las políticas públicas de los siguientes cuatro años. El debate no podía ser más polarizado y brutal, en que el tema de inmigración es crucial; además de las ayudas sociales -que también favorecen a nuestros compatriotas-, o el problema de la vivienda y poco más.

El presidente de gobierno, Pedro Sánchez, se juega la reelección con el Partido Socialista Obrero (PSOE), que no solo defiende a los inmigrantes, lo demuestra, este año ha regularizado más de medio millón; incluyen nada más y nada menos que 57 mil solicitudes de hondureños, que con este documento podrán residir y trabajar en paz, evitar la explotación y la deportación.

Contra Sánchez está el Partido Popular, cuyo candidato, Alberto Núñez Feijóo, amenaza con recortar las ayudas y la documentación de los inmigrantes. También compite el partido extremista de derechas Vox, con Santiago Abascal a la cabeza, racista y xenófobo como pocos, que anuncia la expulsión y cacería al estilo Trump. “España para los españoles”, desgañitan ambos.

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Adivinen. Allá me enteré de que varios hondureños y hondureñas nacionalizados votaron antes por Vox y amagan con volver a hacerlo. No hay una explicación racional, un argumento lógico que valide esta conducta, pues a muchos el DNI o el pasaporte español no les quitan los rasgos extranjeros y seguirán sufriendo la furia de grupos neonazis y políticos supremacistas como Abascal.

Abascal es de los fundadores del ultraderechista “Foro de Madrid”, integrado por radicales, enemigos de los beneficios sociales y la inmigración, doctrinarios del fascismo histórico. Es incomprensible que aquí tenga simpatizantes y que politicastros hondureños asistan a sus reuniones. ¿cómo mirarán estos supremacistas blancos a los políticos mestizos nacionales?

No es extraño que haya desclasados en todas partes; hay mucha gente fácil de manipular a través de las redes y los medios. El costo de su desconocimiento lo pagan votando contra sí mismos, como los que supe en Barcelona, que en nada pueden perder su estatus y volver abatidos a Honduras, como los votantes de Trump.