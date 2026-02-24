Refranes generacionales

Los refranes, utilizados por diversas personas como expresiones de uso diario y con naturalidad para ciertas ocasiones de la vida diaria, son elementos del lenguaje que construyen puentes entre generaciones. Breves, fáciles de recordar y en general con estructura de rima, los refranes (si lo miramos desde la cultura occidental) tienen un origen francés, “refrain”, que significa “estribillo”.

A manera de ejemplo, cito unas frases muy usadas por la figura paterna de mi familia en repetidas ocasiones de su larga vida. Veamos:

1) No conozco Cuba, pero me la imagino. No conocía de una situación, pero por referencias o experiencias propias se imaginaba cómo era.

2) Despacio y con buena letra. Literalmente dice que vale más tardar un poco y que las palabras queden claras que terminar rápido y, de cualquier manera. En un sentido más amplio, invita a la paciencia y al esmero.

3) A la calle los pastores que la fiesta terminó. Dirigido a esos frescos y sinvergüenzas que terminada la fiesta no se quieren ir de la casa.

4) Yo solo creo en santos que orinan. ¿A qué santos se refiere papá?, le preguntábamos. Y respondía: Santos Rodríguez, Santos Muñoz, Santos Guardiola, Santos Mejía, etc. Es decir, a los humanos llamados Santos, de carne y hueso.

5) Se juega con el santo, pero no con la limosna. Para expresar cuentas claras, amistades largas. Especialmente cuando había que devolver el dinero que sobraba de una compra.

6) Uno se estira hasta donde la cobija alcanza. Se refiere a que la persona debe gastar con el límite que le otorga su capacidad adquisitiva, para no caer en insolvencia ni deudas que mortifican.

7) Cuando tú vas, yo ya vengo. Se aplica a una persona para darle a entender que no puede superar a quien le habla en experiencia o astucia.

8) Más sabe el diablo por viejo, que por diablo. El refrán dice que la verdadera fuente de sabiduría no es tanto la astucia innata o el ingenio, sino los años vividos y las experiencias acumuladas.

Y, 9) Mejor ve a ver si puso huevos la chancha. Buscar qué hacer; encontrar oficio, holgazán.