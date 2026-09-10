Una lectura de motivación y autoayuda nos dice que lo que realmente le asusta de envejecer no es morir, sino depender de otros para vivir. Agrega: “No me asusta tanto que los años pasen, ni que el espejo comience a mostrar las huellas de todo lo vivido.
Me asusta perder poco a poco esa libertad que hoy parece tan sencilla. Poder levantarme cuando quiero, salir sin pedir ayuda, caminar por mi cuenta, prepararme un café, tomar decisiones sin tener que esperar a que alguien pueda hacerlo por mí. Porque envejecer no debería dar miedo por las arrugas, sino por la posibilidad de dejar de reconocernos en nuestra propia independencia.
Me duele imaginar el día en que mis manos ya no respondan como antes, en que mis piernas se cansen más rápido o en que una tarea cotidiana se convierta en algo demasiado difícil. Y quizá lo más triste sea tener que decir: “necesito ayuda”.
No porque pedir ayuda sea una vergüenza, sino porque uno quisiera seguir siendo ese mismo ser capaz que durante tantos años cuidó de otros. Hay algo profundamente melancólico en pensar que quienes hoy sostienen a sus padres, hijos, pareja o familia, algún día también podrían necesitar que alguien los sostenga. La vida cambia los papeles sin avisar.
Quien alguna vez llevó de la mano puede terminar necesitando una mano. Quien cuidó de todos puede llegar a necesitar cuidados. Y entonces entendemos que envejecer no es solamente sumar años... Es aprender a soltar lentamente cosas que creíamos eternas.
Quiero llegar a esa etapa con dignidad, con afectos verdaderos, con recuerdos hermosos y, sobre todo, con la tranquilidad de haber vivido mientras tuve fuerzas. Quiero cuidar mi cuerpo, mi mente, mi paz y mis vínculos.
Pero también quiero aprender a aceptar que necesitar a otros no me hará menos valioso. Porque quizá algún día la independencia no será poder hacerlo todo solo, sino tener cerca personas con amor, que puedan ayudarte sin hacerte sentir una carga. Porque al final, lo verdaderamente triste no es necesitar una mano... es no tener a quién pedírsela.