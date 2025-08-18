Hawái lucha contra escarabajo que amenaza sus emblemáticas palmeras cocoteras

Por Jack Truesdale / The New York Times

En todo Hawái, lo que parece un mal corte de pelo en el paisaje marca la lenta muerte de la palmera cocotera, ese ícono del paraíso. El culpable: el escarabajo rinoceronte del coco, un escarabajo brillante del tamaño de un pulgar que perfora las copas de las palmeras para alimentarse de savia. Hoy lo único que se interpone entre el escarabajo y un Hawái carente de palmeras es un pequeño equipo de científicos, personal de campo y perros rastreadores.

Cuando el escarabajo rinoceronte del coco, o CRB, llegó por primera vez a Hawái hace más de una década, la amenaza parecía estar bajo control. Pero el escarabajo se ha extendido en los últimos años. Las palmeras cercanas a Waikiki han mostrado señales del escarabajo —cortes en forma de V en sus hojas y perforaciones en sus troncos— llevando a las autoridades a tratar cientos de palmeras de Honolulú con insecticida. Esta primavera, trampas colocadas en la Isla Grande capturaron 10 escarabajos.

El escarabajo aún puede erradicarse en la Isla Grande, pero en Oahu y Kauai, contenerlo es la única opción. La labor recae en el Coconut Rhinoceros Beetle Response, una organización con sede en Oahu que se centra en crear zonas de exclusión de 450 metros alrededor de lugares de alto riesgo —aeropuertos, puertos, plantas de compostaje, viveros, etc.— para interceptar los escarabajos antes de que proliferen. El equipo coloca trampas, aplica tratamientos a las palmeras y prueba métodos para eliminar el escarabajo. Para encontrar las larvas, utilizan dos perros entrenados, Bravo y Penny. En total, el número de escarabajos muertos asciende a al menos 144 mil 503.