World Press Photo quita autoría a icónica foto “El terror de la guerra”

Bruselas, Bélgica.- La organización que concede los premios de fotoperiodismo World Press Photo anunció este viernes que "suspende" la atribución de la autoría al fotógrafo vietnamita de Associated Press (AP) Nick Út de la célebre instantánea "El terror de la guerra" (The Terror of War) tomada en Vietnam en 1972 y galardonada en 1973.

Además del World Press Photo, Út también recibió el Premio Pulitzer por la icónica captura que refleja el horror de un conflicto bélico que duró de 1955 a 1975 y que dejó entre dos y tres millones de muertos, en su mayoría vietnamitas, pero también de Estados Unidos, Corea del Sur, Camboya, Australia o Tailandia.

En la instantánea se aprecia en el centro a una niña desnuda, Phan Thi Kim Phúc, que corre llorando con quemaduras en el cuerpo y rodeada de otros cuatro niños cerca de la localidad de Trang Bang.