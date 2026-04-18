Vox acusa a Sánchez de reunirse con "los peores narcodictadores" en la cumbre de Barcelona

Barcelona, España.-El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha acusado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de reunirse con "los peores narcodictadores", en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, que se celebra en Barcelona.

Así lo ha dicho a las puertas de Fira Barcelona Gran Via, el recinto que alberga este sábado la IV Reunión en Defensa de la Democracia y la Global Progressive Mobilisation, dos foros que reúnen a líderes progresistas mundiales, encabezados por Sánchez.

Según Garriga, "el PSOE y Pedro Sánchez han convertido España en la sede de la izquierda radical de todo el mundo", y hoy, "para pena y vergüenza de todos los españoles, han decidido convertir Barcelona en la capital de la izquierda criminal".

Garriga ha tachado a los asistentes a las cumbres progresistas en Barcelona de "banda de siniestros, empezando por la narcopresidenta de México, Claudia Sheinbaum", a quien ha pedido que "deje de inundar nuestras calles de droga y de muerte".