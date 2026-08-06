Viuda de Navalni impulsa su legado opositor y llama a los rusos a votar por Yábloko

Moscú, Rusia.- La opositora rusa en el exilio Yulia Naválnaya llamó este jueves a votar en las próximas elecciones legislativas de septiembre por Yábloko, el único partido que se opone a la guerra de Ucrania y que una vez acogió al fallecido opositor Alexéi Navalni, marido de Yulia. "Creo que es moral y políticamente correcto apoyar al partido Yábloko. Este es el momento de dejar de lado las diferencias del pasado y ayudar. Intentemos frustrar los planes del Kremlin", señaló Naválnaya al dirigirse en un vídeo a través de sus redes sociales. La opositora, que reside en Alemania con sus hijos, pidió "no pelear esta vez" ni "discutir sobre los supuestos defectos de Yábloko", en relación con los constantes desacuerdos entre la oposición rusa en el exilio.

"Debemos considerar las próximas elecciones, por muy injustas que puedan ser, como la única oportunidad legal y segura en muchos años para expresar nuestra disconformidad con el gobierno. Esto se puede lograr votando por un partido que adopte una postura antibelicista", explicó la opositora, quien recogió el testigo de la plataforma disidente de su marido tras fallecer en febrero de 2024. Una de las cosas por las que se hizo conocido Navalni en Rusia fue por crear la plataforma de 'Voto inteligente', a través de la cual los ciudadanos rusos podían ver qué candidato tenía más posibilidades de ganar al partido oficialista 'Rusia Unida', considerada la formación del presidente ruso, Vladímir Putin. De este modo, conociendo la dificultad de ganar unas elecciones dada la corrupción política en Rusia, los opositores saboteaban al partido del Kremlin. Después de conocerse que Yábloko logró pasar las cribas de la Comisión Electoral Central (CEC) para las elecciones para la Duma, o cámara de diputados, del próximo 20 de septiembre, el partido liberal, que opera desde los años 90, sufrió estos días grandes críticas por parte de otros renombrados políticos rusos oficialistas.

"No hay que permitir que ese partido utilice la campaña electoral con fines antirrusos", afeó el líder del partido Rusia Justa, Serguéi Mirónov, quien añadió que los miembros de ese partido en muchas ocasiones han demostrado ser, "de manera soterrada o abierta, traidores a la patria". Acusó a Yábloko, que aboga por el cese de los combates y el inicio de negociaciones de paz con Ucrania, de "vender" Rusia a Occidente, de apoyar a 'agentes extranjeros' y de estar en contra de la conocida como 'operación militar especial'. Yábloko, que participa en la campaña bajo el lema de 'Por la paz y la libertad', presentó 269 candidatos por listas y 135 por circunscripciones electorales.