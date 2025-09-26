  1. Inicio
Momento en que agente de ICE tiró al suelo a una mujer inmigrante frente a sus hijos

Las imágenes muestran el agresivo empujón que le dio el agente ICE a una mujer ecuatoriana que pedía no se llevaran a su marido; el agente fue despedido

  • 26 de septiembre de 2025 a las 14:43
Momento en que agente de ICE tiró al suelo a una mujer inmigrante frente a sus hijos

Momento en que el agente empuja de forma violenta a la mujer.

Foto: Captura de pantalla/X/@CMonteroOficial

Nueva York, Estados Unidos.- Imágenes del momento en que una agente de ICE empujó y tiró al suelo a una mujer inmigrante en el interior de un edificio federal de Nueva York se viralizaron en las redes sociales.

El incidente tuvo lugar en el número 26 de la Federal Plaza, un edificio que ICE usa como centro de detención y que ha sido denunciado por sus pésimas condiciones.

En el video se ve cómo un agente, vestido de civil, lanza de forma violenta al suelo a la mujer que llorando le rogaba que no detuvieran a su esposo.

Primer hondureño con TPS detenido tras fin del beneficio migratorio en EE UU

En las imágenes se escucha cómo tras el altercado el oficial le dice en español "adiós" repetidas veces.

El violento hecho sucedió frente a varias personas, incluyendo los dos hijos menores de edad de la mujer, que lloraban al ver a su madre en el suelo.

La mujer y su esposo emigrado desde Ecuador hasta Estados Unidos en 2024.

Según la organización LatinoJustice, la mujer ecuatoriana fue trasladada hacia el hospital debido a las heridas provocadas en el altercado.

Despiden agente

El agente de inmigración que empujó y tiró al suelo a una mujer en un edificio federal de Nueva York fue despedido después de que las imágenes se hicieran virales, según informó este viernes el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, en inglés).

"La conducta del agente es inaceptable y está por debajo del nivel de los hombres y mujeres que trabajan para ICE", apuntó la secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, en un comunicado enviado a la prensa.

McLaughlin aseguró que las fuerzas de seguridad de ICE se ajustan a los estándares "más profesionales" y que el agente que aparece en el video ha sido "relegado de sus funciones".

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

