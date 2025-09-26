Momento en que agente de ICE tiró al suelo a una mujer inmigrante frente a sus hijos

Nueva York, Estados Unidos.- Imágenes del momento en que una agente de ICE empujó y tiró al suelo a una mujer inmigrante en el interior de un edificio federal de Nueva York se viralizaron en las redes sociales. El incidente tuvo lugar en el número 26 de la Federal Plaza, un edificio que ICE usa como centro de detención y que ha sido denunciado por sus pésimas condiciones. En el video se ve cómo un agente, vestido de civil, lanza de forma violenta al suelo a la mujer que llorando le rogaba que no detuvieran a su esposo.

En las imágenes se escucha cómo tras el altercado el oficial le dice en español "adiós" repetidas veces. El violento hecho sucedió frente a varias personas, incluyendo los dos hijos menores de edad de la mujer, que lloraban al ver a su madre en el suelo.

La mujer y su esposo emigrado desde Ecuador hasta Estados Unidos en 2024. Según la organización LatinoJustice, la mujer ecuatoriana fue trasladada hacia el hospital debido a las heridas provocadas en el altercado.

Despiden agente