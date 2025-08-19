Una niña de seis años enviada por EE UU a Ecuador se convierte en la deportada más joven

Nueva York, Estados Unidos.-Una madre ecuatoriana, detenida la pasada semana por agentes del ICE junto a dos de sus hijos tras una audiencia de rutina en la corte de inmigración en Nueva York, fue deportada este martes junto a su hija de seis años, según medios locales.

Martha y su hija, la inmigrante más joven detenida por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York, habían sido enviadas a Dilley, Texas, mientras que su hijo Manuel, de 19 años y recién graduado de una escuela superior, fue al centro de detención Delaney Hall en Nueva Jersey.

La asambleísta estatal Catalina Cruz confirmó la deportación de la madre y su hija -que es ya la cuarta alumna de una escuela pública arrestada por motivos migratorios-, señala el diario 'The City'.

Otro hijo de Martha, de 21 años y que quedó a cargo de su hermano de 16, indicó a la cadena CBS que el día de los arrestos su madre tenía miedo de asistir a la cita en la corte de inmigración, donde se ha vuelto una rutina que el ICE arreste a inmigrantes y los mantenga luego detenidos en condiciones que han sido denunciadas como "inhumanas e insalubres".

Inmigrantes detenidos en ese lugar, en el piso diez del Federal Plaza en Manhattan, -que alberga varias oficinas federales- presentaron una demanda contra el ICE por las condiciones en que los mantienen.

Por su parte, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, catalogó esta última acción del ICE como "cruel e injusta".

“El presidente Trump prometió atacar solo a ‘los peores de los peores’. “Si una niña de siete años es a quien el presidente Trump considera ‘lo peor de lo peor’, entonces la promesa fue una mentira desde el principio”, afirmó Hochul el martes, según 'The City'.

En junio y julio, la oficina del ICE en Nueva York arrestó a 48 niños, de los cuales 32 ya habían sido deportados, según datos del ICE citados por su portal oficial.