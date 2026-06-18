Uribe será investigado por masacres en Antioquia

Bogotá, Colombia.- El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) afirmó este jueves que la Fiscalía lo llamó a indagatoria por las investigaciones que ese organismo lleva a cabo sobre las masacres de La Granja y El Aro, perpetradas hace 30 años en el departamento de Antioquia (noroeste) por paramilitares. "De mis abogados: 'Fiscalía Tercera nos acaba de notificación hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema del aro, la granja (sic)", escribió Uribe en X.

Uribe agregó que también deberá comparar para hablar del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, perpetrado en Medellín en 1998. La Fiscalía emitió un comunicado en el que confirma que "el exmandatario será citado próximamente a rendir indagatoria" y que "inició investigación formal" a Uribe.

El caso es por "hechos relacionados con la conformación de un grupo paramilitar en el municipio de San Roque y las masacres perpetradas en los corregimientos (aldeas) de El Aro y la Granja del municipio de Ituango, cuando se utilizó como gobernador de Antioquia", cargo que se personalizó entre enero de 1995 y diciembre de 1997. "Los delitos en los que estaría involucrado son los de concierto para delinquir agravado y homicidios en persona protegida, por presuntamente facilitar y promover el accionar de esa estructura armada organizada al margen de la ley que habría utilizado como base la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez para la época", indicó la Fiscalía en un comunicado. La Fiscalía agregó que la investigación también hace referencia a su "posible participación (...) en las incursiones paramilitares en los corregimientos La Granja y El Aro del municipio de Ituango perpetradas entre 1996 y 1997, en las cuales se registraron Múltiples homicidios, desplazamientos forzados, incendios de viviendas y hurto de ganado".

"De igual manera, la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia dispuso la vinculación de Uribe por su presunta responsabilidad en el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en el año 1998". La matanza de La Granja dejó en 1996 cuatro personas muertas y decenas de desplazados, y al año siguiente fue perpetrada la de El Aro, con 15 víctimas mortales. La Fiscalía ya anunció en 2015 que investigaría a Uribe por su posible implicación en la masacre de El Aro puesto que varios testigos afirmaron haber visto un helicóptero de la Gobernación de Antioquia, que realizaba vigilancia mientras los paramilitares perpetraban la masacre, y en esos años el político era el gobernador. Jesús María Valle, entre tanto, fue un abogado defensor de los derechos humanos en una de las etapas de más duras de violencia del conflicto armado colombiano y presidió el Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia, pese a haber recibido varias amenazas de muerte. El abogado fue asesinado el 27 de febrero de 1998 por sicarios de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tras denunciar la inacción de las autoridades para evitar las dos citadas masacres. A principios de este mes, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 28 años y tres meses de prisión contra el ganadero Santiago Uribe, hermano del expresidente, por crear y financiar el grupo paramilitar Los doce apóstoles.