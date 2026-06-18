Fujimorismo espera que Sánchez respete las elecciones en Perú

Lima, Perú.- El partido Fuerza Popular de la candidata derechista Keiko Fujimori dijo este jueves que esperará que los llamados a movilizaciones hechos por el izquierdista Roberto Sánchez no sean "un indicio de que no van a reconocer los resultados" de la segunda vuelta presidencial en Perú, que le dan un virtual triunfo a su líder, según declaró el candidato a la Vicepresidencia, Luis Galarreta. En declaraciones a la prensa, el también virtual vicepresidente hizo un llamado a quienes quieren movilizarse el viernes en Lima para que lo hagan de manera pacífica, pues de lo contrario, Sánchez será "responsable de la situación que se realiza en ese momento". El rival de Fujimori en la segunda ronda presidencial anunció este jueves que se una a la marcha convocada por sus seguidores en Lima en "defensa del voto popular" y para exigir un resultado electoral con "cero controversias", después de reclamar por los cambios en las normas electorales respecto al manejo de los votos de los peruanos en el extranjero.

El partido de Sánchez, Juntos por el Perú, confirmó además que los jurados electorales han admitido un primer recurso de apelación para pedir la nulidad de 1.751 mesas de votación en Lima, el cual será resuelto en los próximos días. Galarreta comentó que no se ha modificado ninguna norma electoral para la segunda vuelta y que, tanto la Cancillería como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), han explicado los cambios que se aplican para el cómputo y el traslado por vía aérea de las actas de votación usadas en el extranjero. "Lo que hay que esperar es que el jurado resuelva las impugnaciones", indicó el candidato a primer vicepresidente de Fuerza Popular. Galarreta también desechó una "posición falsa", que circula en medios y redes sociales, de que Fujimori ha ganado con los votos del extranjero. "Esa narrativa es absurda porque todos los peruanos valen iguales", manifestó Galarreta. Subrayó que la hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) "ganará por 45.000 votos" de diferencia con Sánchez, gracias a todos los votos recabados tanto en territorio nacional como en el extranjero. Fujimori se acerca a ser la próxima presidenta de Perú al aventajar este jueves en cerca de 40.000 votos al izquierdista Sánchez, cuando restan por escrutarse alrededor de 113.000 votos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada el pasado 7 de junio.