Alertan crisis para refugiados en Guatemala

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- La Iglesia católica de Guatemala y diversas organizaciones sociales integradas en la Red Nacional de Protección alertaron este jueves sobre el riesgo inminente en el acceso a derechos fundamentales para millas de refugiados en el país, debido a un debilitamiento progresivo de los servicios humanitarios provocado por recortes presupuestarios.

"Esta situación ha llevado incluso al cierre o disminución de operaciones de organizaciones humanitarias, generando vacíos críticos en la atención directa y limitando el acceso a servicios esenciales como salud, vivienda, educación y medios de vida", precisó en una rueda de prensa -celebrada en la capital guatemalteca- el director de la Casa del Migrante, Percy Cervera.

Con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se conmemora el 20 de junio, Cervera alertó de que la falta de financiación sostenida para las entidades de apoyo a las personas refugiadas "está poniendo en riesgo el acceso efectivo a derechos fundamentales".