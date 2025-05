Unos 55 mil hondureños en EE UU temen perder su TPS tras el fallo contra los venezolanos

Hondureños en Florida, segundo estado con la mayor cantidad de estos centroamericanos, expresaron a EFE su incertidumbre, pues el actual estatus vence el 5 de julio y, hasta ahora, no hay noticias sobre su renovación mientras la Administración de Trump insiste en restringir lo más posible el TPS.

"Nos sentimos preocupados por el caso de que estamos dándonos cuenta de que ya no se está moviendo el TPS, por el caso de que nos lo vayan a cancelar porque es el temor que tenemos porque, si lo cancelan, entonces tenemos problemas porque no vamos a tener licencia, no tenemos ni el permiso de trabajo", relató a EFE.

El fin del TPS, que Trump ya intentó cancelar para los hondureños en su primer mandato (2017-2021), rompería familias como la de Pineda, pues él está casado desde hace cuatro años con Carmen Moreno, quien también es de Honduras pero tiene otro estatus legal en Estados Unidos.

Para ella, es importante mantener este programa legal "para que la gente no ande con miedo y trabaje y aporte a la economía, también en Honduras, porque esta gente paga 'taxes' (impuestos), de lo que ganan".

"Y (el TPS) sería, imagínese usted, lo único que defiende a la gente, el permiso", manifestó.