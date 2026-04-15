Unión Europea discute estrategias con Venezuela para fortalecer cooperación

Caracas, Venezuela.- Representantes del Gobierno de Venezuela y de la Unión Europea (UE) discutieron estrategias en Caracas para fortalecer su cooperación como parte de una "nueva etapa de cordialidad", informó este miércoles el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). La presidenta encargada Delcy Rodríguez se reunió con el director general adjunto para las Américas en el Servicio Europeo de Acción Exterior, Pelayo Castro Zuzuárregui; con la encargada de negocios de la UE en Venezuela, María Antonia Calvo Puerta, y otras autoridades según imágenes de VTV. El canal estatal indicó que en la reunión se discutió una agenda de trabajo conjunta para avanzar en "áreas estratégicas hacia una nueva etapa de cordialidad y relacionamiento productivo", sin precisar más detalles al respecto.

Entre las autoridades venezolanas que asistieron a la reunión estaba el viceministro venezolano para Norteamérica y Europa, Oliver Blanco. Previamente, el canciller de Venezuela, Yván Gil, informó que se reunió con Castro Zuzuárregui, así como con Calvo Puerta, y dijo haber discutido con ellos estrategias para fortalecer la cooperación entre Europa y el país suramericano, aunque tampoco dio más detalles. En las últimas semanas, la líder opositora venezolana María Corina Machado se ha reunido con autoridades de varios países de la UE, como el presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, y se espera que llegue este jueves a España, donde hasta ahora no se ha informado sobre alguna reunión con autoridades. En febrero pasado, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, anunció que propondrá que los países del bloque levanten las sanciones a Delcy Rodríguez, como había propuesto España.