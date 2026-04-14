FMI impulsa la reincorporación de Venezuela a la economía global

Washington, Estados Unidos .- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, respaldó y elogió este martes el trabajo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para reincorporar a Venezuela y que sea una "economía normal".

"El FMI está trabajando para reincorporar a Venezuela y que parezca una economía normal", dijo Bessent durante un foro de las reuniones de primavera de la organización financiera que se celebran en Washington esta semana.

Bessent también destacó el papel del Banco Mundial diciendo que su "liderazgo" está jugando un rol importante "en términos de energía y de desbloquear recursos y estabilidad para los países más pobres".