Un país en luto: ciudades de Colombia despiden a Miguel Uribe Turbay

Bogotá, Colombia.- Las principales ciudades capitales de Colombia celebraron este martes homenajes póstumos al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido el lunes, dos meses después de ser gravemente herido en un atentado en Bogotá. El féretro del político, de 39 años, y una de las figuras del partido de derecha Centro Democrático, en oposición al Gobierno, permanece desde anoche en cámara ardiente en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional por donde han pasado miles de personas para despedirlo. En Bogotá, la Alcaldía decretó además tres días de duelo en memoria del político, que fue concejal y secretario de Gobierno de la ciudad.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que también decretó tres días de duelo, y el gobernador del departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón, asistieron a una misa oficiada por el arzobispo de esa ciudad, Ricardo Tobón. Al oficio religioso, celebrado en el centro administrativo de La Alpujarra, acudieron además centenares de personas con banderas de Colombia, pancartas con la foto del político asesinado y mensajes de agradecimiento por sus ideas de "democracia y libertad". Lo mismo hicieron el alcalde de Cali, Alejandro Éder, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quienes encabezaron un homenaje con flores blancas en el centro de esa ciudad, la principal del suroeste de Colombia.