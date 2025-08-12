El Capitolio abrió sus puertas para que cientos de colombianos rindan homenaje a Miguel Uribe

Bogotá, Colombia.- El Capitolio Nacional de Colombia abrió este martes sus puertas para que la gente acuda a la cámara ardiente del senador y precandidato presidencial opositor Miguel Uribe Turbay, fallecido el lunes, dos meses después de ser gravemente herido en un atentado. Desde temprano, decenas de personas hicieron fila en la Plaza de Bolívar para acceder al Salón Elíptico del Capitolio, donde reposa para la velación y homenajes el féretro del político de 39 años, una de las figuras del partido de derechas Centro Democrático. La fila, que crece con el paso de las horas, permite el acceso en grupos de quince personas luego de atravesar los controles de seguridad para llegar al recinto donde está el cajón, cubierto con la bandera de Colombia y custodiado por soldados del Batallón Guardia Presidencial.

Algunos de los asistentes llevan flores blancas, otros se santiguan al pasar frente al ataúd. Muchos guardan silencio, mientras que otros murmuran oraciones o recuerdan la imagen del joven político, abogado de la Universidad de los Andes con estudios en Harvard, que en 2022 se convirtió en el senador más votado del Centro Democrático. En la plaza, mientras la fila avanza, los asistentes comentan la conmoción que ha causado el asesinato y la esperanza de que "este crimen no quede impune". "Vine porque era un hombre joven que quería trabajar por Colombia", dijo Rosa Méndez, una ciudadana que aguardaba su turno para entrar. La apertura al público llega un día después de una ceremonia privada en la que familiares, dirigentes políticos y diplomáticos rindieron homenaje a Uribe Turbay, entre ellos los expresidentes Juan Manuel Santos y César Gaviria, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y representantes de varios partidos.

Exequias en la Catedral Primada

El féretro permanecerá en el Capitolio hasta el mediodía del miércoles, cuando será trasladado a la Catedral Primada para las exequias del político, opositor al presidente colombiano Gustavo Petro. Será el último adiós en un templo donde ya fueron oficiadas las exequias de sus abuelos, el expresidente Julio César Turbay (1978-1982) y Nydia Quintero, fallecida el pasado 30 de junio, y de su madre, Diana Turbay, asesinada en 1991 por narcotraficantes del cartel de Medellín después de seis meses secuestrada.