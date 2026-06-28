Tras 60 horas bajo escombros, bomberos de Quito rescatan a mujer de 80 años en Venezuela

Venezuela.- Un equipo de bombero de Quito rescató con vida a una mujer de 80 años que permaneció alrededor de 60 horas bajo los escombros de una vivienda colapsada en el sector de Playa Grande, en Venezuela. La sobreviviente fue identificada únicamente como Marlene, quien se convirtió en su símbolo de esperanza tras los devastadores terremotos que azotaron al país.

El exitoso operativo estuvo a cargo de un equipo del Cuerpo de Bomberos de Quito, que trabajó en conjunto con rescatistas de El Salvador y organismos de emergencia venezolanos.