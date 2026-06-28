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Tras 60 horas bajo escombros, bomberos de Quito rescatan a mujer de 80 años en Venezuela

Una venezolana de 80 años fue rescatada con vida en Playa Grande, luego de haber permanecido atrapada por más de 60 horas bajo los escombros de su vivienda

  • Actualizado: 28 de junio de 2026 a las 14:25
Tras 60 horas bajo escombros, bomberos de Quito rescatan a mujer de 80 años en Venezuela

Marlene, de 80 años, fue rescatada tras haber estado bajo los escombros.

Foto: EFE

Venezuela.- Un equipo de bombero de Quito rescató con vida a una mujer de 80 años que permaneció alrededor de 60 horas bajo los escombros de una vivienda colapsada en el sector de Playa Grande, en Venezuela.

La sobreviviente fue identificada únicamente como Marlene, quien se convirtió en su símbolo de esperanza tras los devastadores terremotos que azotaron al país.

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El exitoso operativo estuvo a cargo de un equipo del Cuerpo de Bomberos de Quito, que trabajó en conjunto con rescatistas de El Salvador y organismos de emergencia venezolanos.

El rescate de Marlene se convirtió en un símbolo de esperanza en medio de la tragedia en Venezuela.

El rescate de Marlene se convirtió en un símbolo de esperanza en medio de la tragedia en Venezuela.

 (Foto: EFE)

Los cuerpos de socorro informaron que el rescate de Marlene requirió de equipos especializados y maniobras de alta precisión. Tras su rescate, la fémina de 80 años, recibió atención prehospitalaria y luego fue trasladada hacia un centro asistencial.

Según el reporte de las autoridades, los terremotos que se registraron el pasado miércoles 24 de junio, con magnitudes de 7,2 y 7,5 han dejado hasta ahora un saldo de más de 1,400 personas muertas y 3,238 heridas en Venezuela.

Mientras tanto, los cuerpos de socorro continúan en labores de búsqueda, con la finalidad de rescatar sobrevivientes de entre los escombros, tal y como las han venido realizando en los últimos días.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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