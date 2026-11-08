Todos eran familia: mueren cinco adultos y cinco niños tras caer su vehículo a un lago en Brasil

São Paulo, Brasil.- En la madrugada de este domingo murieron diez personas, entre ellas cinco adultos y cinco niños, tras volcar el vehículo en el que se trasladaban y caer en un lago en el municipio de Barra Mansa, en el sur del estado de Río de Janeiro.

El Gobierno del Estado de Río de Janeiro confirmó las muertes a través de un comunicado, en el que manifestó su profundo lamento por los fallecimientos provocados por el siniestro.

Según relató un familiar de los fallecidos al portal de noticias g1 en las instalaciones del Instituto Médico Legal (IML) donde fueron trasladadas las víctimas, todos pertenecían a una misma familia.