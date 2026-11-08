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Todos eran familia: mueren cinco adultos y cinco niños tras caer su vehículo a un lago en Brasil

Diez integrantes de una misma familia perdieron la vida luego de que el automóvil en el que viajaban volcara y terminara dentro de un lago en el estado de Río de Janeiro

  • Actualizado: 08 de noviembre de 2026 a las 11:08
Todos eran familia: mueren cinco adultos y cinco niños tras caer su vehículo a un lago en Brasil

El automóvil en el que viajaban las víctimas volcó y terminó sumergido en un lago. Un transeúnte alertó a los servicios de emergencia tras descubrir el vehículo.

 Foto: Cortesía

São Paulo, Brasil.- En la madrugada de este domingo murieron diez personas, entre ellas cinco adultos y cinco niños, tras volcar el vehículo en el que se trasladaban y caer en un lago en el municipio de Barra Mansa, en el sur del estado de Río de Janeiro.

El Gobierno del Estado de Río de Janeiro confirmó las muertes a través de un comunicado, en el que manifestó su profundo lamento por los fallecimientos provocados por el siniestro.

Según relató un familiar de los fallecidos al portal de noticias g1 en las instalaciones del Instituto Médico Legal (IML) donde fueron trasladadas las víctimas, todos pertenecían a una misma familia.

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De acuerdo con la Policía Militar, citada por este medio, la alerta a los servicios de emergencia fue realizada por una persona que transitaba por el lugar y avistó el automóvil volcado en el interior del lago.

Sin embargo, este testigo indicó a las autoridades que no podía precisar el tiempo que el vehículo llevaba bajo el agua.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos acudieron a la zona y recuperaron los diez cuerpos.

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Según el gobierno estatal, en el operativo trabajaron 30 bomberos militares, incluidos dos buzos tácticos, con el apoyo de diez vehículos y una embarcación.

Los peritos de la Policía Civil realizaron las pericias en el lugar del accidente y posteriormente derivaron los cuerpos al IML, donde se les practicarán los exámenes de autopsia.

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Redacción web
Agencia EFE

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