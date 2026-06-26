Terremoto de 6,5 sacude la isla filipina de Mindanao tras varios sismos este mes

Bangkok.- Un terremoto de magnitud 6,5 sacudió este viernes la isla filipina de Mindanao, en el sur del archipiélago, donde ha habido más temblores este mes, incluyendo uno de 7,8 que dejó 81 muertos, 31 desaparecidos y más de un millón de personas afectadas. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), que mide la actividad sísmica de todo el mundo, cifró en 6,5 la magnitud, aunque el equipo de Protección Civil (PC) de Filipinas la eleva a 6,6 en su primer reporte, en el que adelanta que se esperan daños. El seísmo se registró a una profundidad de 52 kilómetros y se localizó a 35 kilómetros al suroeste de Balangonan, al sur de Mindanao, indicó USGS.

A través de Facebook, Protección Civil indicó que se esperan réplicas sísmicas después de este incidente, por el que no fue activada una alerta de tsunami. El pasado 15 de junio, un terremoto de magnitud 6,2 sacudió la isla, sin que se produjeran víctimas, con un hipocentro muy profundo (111 kilómetros), y a 67,2 kilómetros al sur de Pundaguitan, en la provincia de Davao Oriental. Ese terremoto se produjo una semana después de que un potente sismo de magnitud 7,8 sacudiera Mindanao, activara las alertas de tsunami en todo el Pacífico -para desactivarse después- y dejara, según el último balance oficial, de este mismo viernes, 81 fallecidos y todavía 31 desaparecidos.