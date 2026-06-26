A la intemperie duermen habitantes de Catia La Mar, el estado más afectado en Venezuela

Catia La Mar, Venezuela. - Recostados en colchones, sábanas, sillas, carpas y campamentos improvisados, cientos de personas duermen en el asfalto, jardineras, plazas y canchas en Catia La Mar, una de las ciudades más afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles en Venezuela y que se han cobrado la vida de 235 personas. Después de dos noches siguen a la intemperie, sin ser ubicados en un refugio y sin resguardo de la lluvia o el sol. "Ya llevo como dos días sin dormir", contó a EFE Nereixa Méndez, una ama de casa que llegó hasta el estacionamiento de una farmacia que fue saqueada en la víspera y donde pernoctaron decenas de personas.

La mujer de 34 años indicó que su casa, ubicada en el sector La Lucha de Catia La Mar, está agrietada. Perdió a una prima en los terremotos, mientras su madre y su esposo lograron salir con vida. Los lugareños aseguran que hasta esta zona han llegado varios camiones con comida y agua. De hecho, un camión trajo este viernes alimentos no perecederos para estas familias, que se formaron en fila a esperar los donativos. "Estamos muy agradecidos por eso", añadió Méndez. Por su parte, Jesús David Bello, señaló que se encuentran "esperando justamente a las autoridades competentes para ver qué pueden solucionar".