Al menos 235 muertos y 4,300 heridos tras más de 24 horas de los terremotos en Venezuela

Caracas, Venezuela.- Al menos 235 muertos y 4.300 heridos han sido reportados por las autoridades de Venezuela pasadas las 24 horas de dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, que afectaron principalmente a Caracas y al estado cercano La Guaira, mientras continúan las labores de búsqueda de sobrevivientes y el Gobierno sigue evaluando los daños materiales. Hay al menos 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, algunos de los cuales "han debido ser evacuados", según el Gobierno. Solo en La Guaira más de 100 edificios colapsaron, mientras se mantiene la movilización de más de 100 equipos de maquinaria pesada para las labores de recuperación de personas que se encuentran atrapadas y se espera el despliegue de 11.500 funcionarios de seguridad de distintas instituciones para este viernes.

Al margen de la movilización anunciada por el Gobierno, miles de civiles venezolanos participan de forma voluntaria en labores de rescate en las edificaciones afectadas, también han organizado recolecciones de insumos y traslados de donaciones a distintas zonas de Caracas y La Guaira. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó hoy La Guaira, considerada el epicentro de la devastación, junto al ministro de Interior, Diosdado Cabello; y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en medio de un ambiente de escasez informativa por parte de las autoridades.



Ayuda internacional

En la noche del jueves, el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) confirmó la llegada a Venezuela de un grupo de rescatistas de El Salvador y República Dominicana como parte de la ayuda internacional para las labores de búsqueda. Varios países han anunciado el despliegue de personal de socorro en Venezuela, entre ellos EE.UU., donde el Departamento de Estado trabaja en estrecha coordinación con el Pentágono en las tareas logísticas y de traslado, dado que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, ubicado en La Guaira y que sirve a Caracas, fue clausurado temporalmente debido a los daños.

Además, Estados Unidos autorizó este jueves transacciones a Venezuela, prohibidas por las sanciones, siempre y cuando estén relacionadas con las "labores de socorro" por los terremotos del miércoles. Previamente, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció en un comunicado el envío de 100 millones de dólares para la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela, y otros 50 millones para operar sobre el terreno.



Aeropuertos operativos, menos el de Caracas