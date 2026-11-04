Socialistas piden recuperar la relación entre UE-EEUU, que fue "puesta a prueba" por Trump

Bruselas, Bélgica.- El Partido Socialista Europeo (PSE) celebró la victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos y destacó que "brinda una oportunidad para recuperar" la relación transatlántica, que "se ha puesto a prueba en los últimos dos años" bajo la presidencia de Donald Trump. "Los sectores progresistas de Europa están dispuestos a colaborar con un Congreso comprometido con las normas democráticas, el multilateralismo y las personas a ambos lados del Atlántico", subrayan en un comunicado los socialistas europeos.

El PES destaca que los votantes estadounidenses han enviado el "mensaje claro" de que "en una democracia, el poder debe rendir cuentas ante el pueblo y ante las instituciones que éste elige", frente a un Trump que "ha gobernado cada vez más mediante órdenes ejecutivas, eludiendo al Congreso y poniendo a prueba los límites de los tribunales". "No se trata únicamente de un voto a favor de estos mecanismos de control, es un voto a favor del cambio. Los estadounidenses han rechazado una agenda que apenas ha servido para aliviar la presión sobre la economía de los hogares. Los votantes reclaman nuevas políticas que reduzcan el coste de la vida y den prioridad a las familias trabajadoras", enfatizó el presidente del PES, el ex primer ministro sueco Stefan Löfven. Asimismo, el ex primer ministro sueco destacó que la victoria demócrata representa "una oportunidad para devolver la normalidad a la democracia estadounidense" porque el Congreso puede ahora "fiscalizar, legislar y exigir responsabilidades" al presidente Trump. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse