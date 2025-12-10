  1. Inicio
Sismo de magnitud 5.8 sacude el centro de Colombia esta madrugada

El movimiento telúrico, con epicentro en Los Santos (Santander) y 150 km de profundidad, despertó a miles de habitantes al sacudir el lugar mientras dormían

  • 10 de diciembre de 2025 a las 07:17
El sismo despertó a los habitantes de Bogotá y otras ciudades del país, como Bucaramanga.

 Foto: EFE.

Bogotá, Colombia.- Un sismo de magnitud 5,8 sacudió la madrugada de este miércoles Bogotá y otros lugares del centro de Colombia, sin que hasta el momento las autoridades hayan informado de víctimas o daños.

Según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor ocurrió a las 03:27 hora local (08:27 GMT) y su epicentro fue detectado a una profundidad de 150 kilómetros, en la región de Los Santos, en el departamento de Santander, por donde pasa una de las principales fallas geológicas que cruzan el país.

El sismo despertó a los habitantes de Bogotá y otras ciudades del país, como Bucaramanga, capital de Santander, Medellín y Cúcuta, donde la gente salió a la calle en medio de la noche por precaución.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó en su cuenta de X que tras el sismo de 5,8 "se realiza un barrido con las autoridades departamentales y municipales para verificar posibles afectaciones", sin que por ahora haya algún reporte de daños.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

