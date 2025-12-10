Sismo de magnitud 5.8 sacude el centro de Colombia esta madrugada

Bogotá, Colombia.- Un sismo de magnitud 5,8 sacudió la madrugada de este miércoles Bogotá y otros lugares del centro de Colombia, sin que hasta el momento las autoridades hayan informado de víctimas o daños.

Según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor ocurrió a las 03:27 hora local (08:27 GMT) y su epicentro fue detectado a una profundidad de 150 kilómetros, en la región de Los Santos, en el departamento de Santander, por donde pasa una de las principales fallas geológicas que cruzan el país.