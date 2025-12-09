  1. Inicio
Al menos tres heridos leves en un grave incendio en edificio de viviendas de Nueva York

Dos residentes y un bombero han sido trasladados al hospital por lesiones leves tras la propagación de un incendio en un edificio de Nueva York

  • 09 de diciembre de 2025 a las 10:17
Fotografía divulgada por el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) donde aparecen bomberos controlando un incendio este martes, en Nueva York (Estados Unidos).

Foto: Agencia EFE

Nueva York, Estados Unidos.- Al menos tres personas resultaron levemente heridas en un grave incendio que se propagó este martes en un edificio de apartamentos del barrio Upper West Side en Manhattan (Nueva York), informó el Departamento de Bomberos de la ciudad (FDNY).

El fuego se inició alrededor de las 8:20 hora local (13:20 GMT) en un edificio de seis plantas que se ubica en la calle 107 con Amsterdam Avenue, según el FDNY.

En una rueda de prensa frente a las viviendas, Paul Miano, subjefe del Servicio Médico de Emergencia (EMS) del Departamento de Bomberos, indicó que dos residentes y un bombero han sido trasladados al hospital por lesiones leves.

Además, subrayó que uno de los residentes, que no podía bajar las escaleras por sí solo, fue rescatado por los bomberos y personal paramédico.

El jefe de Operaciones del departamento, Kevin Woods, destacó por su parte que el edifico afectado no estaba protegido adecuadamente contra posibles incendios.

Poco después de las 9:00, el Departamento de Bomberos elevó a 4 el nivel de alerta del incendio, del que aún no se han determinado las causas.

El FDNY clasifica los incendios según seis niveles de alarma. El nivel 4 implica un fuego grave que requiere el despliegue de un importante número de unidades y bomberos. Las alarmas 5 y 6 se reservan para incendios extremadamente graves o masivos.

En una imagen difundida por la agencia se puede ver cómo las llamas consumen la azotea y las ventanas de la última planta del edificio, mientras emerge una gran humareda de la parte superior.

Según medios locales, una parte del lado izquierdo de la estructura se derrumbó, lo que derivó en una lluvia de escombros sobre la calle.

El FDNY advirtió en su página web de que es probable que haya personal de emergencia, tráfico y humo en la zona, y el Departamento de Salud de la ciudad aconsejó evitar la exposición al humo cerrando las ventanas y reduciendo la actividad al aire libre.

Por su parte, la Administración de Emergencias de la ciudad dijo en X que ha solicitado autobuses a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) para albergar a los residentes evacuados.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

