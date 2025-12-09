Al menos tres heridos leves en un grave incendio en edificio de viviendas de Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.- Al menos tres personas resultaron levemente heridas en un grave incendio que se propagó este martes en un edificio de apartamentos del barrio Upper West Side en Manhattan (Nueva York), informó el Departamento de Bomberos de la ciudad (FDNY). El fuego se inició alrededor de las 8:20 hora local (13:20 GMT) en un edificio de seis plantas que se ubica en la calle 107 con Amsterdam Avenue, según el FDNY. En una rueda de prensa frente a las viviendas, Paul Miano, subjefe del Servicio Médico de Emergencia (EMS) del Departamento de Bomberos, indicó que dos residentes y un bombero han sido trasladados al hospital por lesiones leves.

Además, subrayó que uno de los residentes, que no podía bajar las escaleras por sí solo, fue rescatado por los bomberos y personal paramédico. El jefe de Operaciones del departamento, Kevin Woods, destacó por su parte que el edifico afectado no estaba protegido adecuadamente contra posibles incendios. Poco después de las 9:00, el Departamento de Bomberos elevó a 4 el nivel de alerta del incendio, del que aún no se han determinado las causas.