China plantea acceso limitado a chips H200 mientras EE UU autoriza su exportación

Pekín, China.- Las autoridades chinas se disponen a limitar el acceso a los chips avanzados H200 de Nvidia pese a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de permitir su exportación al gigante asiático, informó este martes el diario británico Financial Times (FT). Según dos fuentes con conocimiento del asunto citadas por este medio, los reguladores de Pekín han estado debatiendo formas de permitir un "acceso limitado" al H200.

Los compradores probablemente tendrían que pasar por un proceso de aprobación, presentando solicitudes para comprar los chips y explicando por qué los proveedores nacionales no podrían satisfacer sus necesidades. Las autoridades todavía no han tomado ninguna decisión final en este asunto, agregaron las fuentes. Esta información se publica un día después de que el mandatario estadounidense dijera que permitiría a Nvidia enviar su chip H200 a "clientes aprobados" en China y a cambio de pagar un 25 % de esas ventas a Estados Unidos.