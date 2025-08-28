La SIP honra a René Picado, presidente de Teletica, con Premio al Ejecutivo del Año

Picado ha liderado con éxito Canal 7 -sede de Telenoticias, el noticiero costarricense de mayor trayectoria-, XpertTV, la emisora 91.5 y un portafolio digital que incluye TD+, TD+2 y TDMAX; además, es socio fundador de FUTV, el canal deportivo líder en Costa Rica, recordó la organización regional.

Miami, Estados Unidos.- La Sociedad Interamericana de Prensa ( SIP ) anunció este jueves que el Premio al Ejecutivo del Año 2025 se concede a René Picado Cozza , presidente de Televisora de Costa Rica ( Teletica ), en reconocimiento a una trayectoria que "ha fortalecido el principal grupo de empresas audiovisuales del país y aportado al interés público y a la democracia costarricense".

La SIP subrayó el liderazgo empresarial de Picado, que incluye una activa participación en la Organización de la Televisión Iberoamericana, la Cámara de Comercio y la Cámara Nacional de Radio y Televisión, así como un compromiso sostenido con la independencia editorial, aun frente a presiones políticas y riesgos vinculados a la pauta estatal o a la asignación de frecuencias.



Frederic Kachar, CEO de Editora Globo y Sistema Globo de Radio de Brasil, fue distinguido con este premio en 2024, mientras que en 2023 el galardón al Ejecutivo del Año se otorgó a Pamela J. Browning, presidenta y editora de The Post and Courier, de Charleston, Estados Unidos.



La ceremonia de entrega del premio se realizará durante la 81ª Asamblea General de la SIP, del 16 al 19 de octubre de 2025, en Punta Cana, República Dominicana.