Sheinbaum propone en Barcelona una declaración en contra de intervención militar en Cuba

Barcelona, España.-La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este sábado en su intervención en la cumbre de defensa de la democracia que se celebra Barcelona que quiere proponer una declaración "en contra de la intervención militar en Cuba".

"Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba. Que el diálogo y la paz prevalezcan", dijo la mandataria mexicana en su intervención de apertura de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que se celebra en Barcelona con presencia de líderes progresistas de todo el mundo.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reúnen en Barcelona a una docena de líderes progresistas en defensa de la democracia, entre los que figuran, además de Sheinbaum, los presidentes de México, Colombia, Sudáfrica y Uruguay, así como representantes de otros gobiernos progresistas.

Sheinbaum aseguró que México "ha sabido sostener sus principios incluso en soledad" y "que alzó la voz contra el bloqueo a Cuba en 1962 cuando otros guardaron silencio".

"Hasta la fecha creemos, hablando de esa pequeña isla del Caribe, que ningún pueblo es pequeño, sino grande y estoico cuando defiende su soberanía y el derecho a la vida plena", añadió.