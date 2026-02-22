Sheinbaum pide "calma" tras disturbios provocados por la muerte de El Mencho

Ciudad de México, México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó este domingo a la población a mantenerse "en calma", tras ser abatido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que derivó en diversos bloqueos de carreteras y otras reacciones violentas en el país.

En un mensaje en redes sociales, la mandataria afirmó que existe "absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados" y aseguró que, pese a los bloqueos y manifestaciones violentas, en la "mayor parte del territorio nacional" las actividades se desarrollan con "plena normalidad".

"Debemos mantenernos informados y en calma", subrayó la presidenta Sheinbaum.