Gobierno de México confirma la muerte de El Mencho en operativo conjunto con Estados Unidos

Jalisco, México.- La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó este domingo el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco (oeste), con apoyo de autoridades estadounidenses. Alias El Mencho fue abatido durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco. Oseguera Cervantes, de 56 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura. En un comunicado, la dependencia destacó que, en el marco de la cooperación bilateral, se contó con información complementaria proporcionada por autoridades estadounidenses para la ejecución de la operación.

"Además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos de América, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país", indicó la nota. Durante la acción, explicó la autoridad, personal militar fue atacado y repelió la agresión, lo que dejó cuatro presuntos integrantes del CJNG fallecidos en el lugar y tres más heridos de gravedad, quienes murieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. Entre ellos, se encontraba Oseguera Cervantes, cuya identificación será confirmada mediante los peritajes correspondientes, precisó. Además, señaló que fueron detenidos otros dos presuntos integrantes de la organización y se aseguró diverso armamento y vehículos blindados, incluidos lanzacohetes capaces de derribar aeronaves. Por otro lado, indicó que tres militares resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales en la capital del país para recibir atención médica.