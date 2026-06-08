Se registra un sismo de magnitud 4,1 frente a las costas de Ecuador

Quito, Ecuador.- Un sismo de magnitud 4,1 se registró este lunes frente a las costas de la provincia ecuatoriana de Manabí, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales por sus repercusiones.

Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 11:03 hora local (16:03 GMT) a 0,70 grados de latitud sur y a 80,52 grados de longitud oeste.De acuerdo con la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 21 kilómetros y a 14,35 kilómetros de la ciudad de Bahía de Caraquez.