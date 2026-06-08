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Se registra un sismo de magnitud 4,1 frente a las costas de Ecuador

El movimiento telúrico se registró cerca de Bahía de Caráquez, a una profundidad de 21 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico

  • Actualizado: 08 de junio de 2026 a las 14:32
Se registra un sismo de magnitud 4,1 frente a las costas de Ecuador

Ecuador forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo debido a la constante interacción de placas tectónicas.

Quito, Ecuador.- Un sismo de magnitud 4,1 se registró este lunes frente a las costas de la provincia ecuatoriana de Manabí, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales por sus repercusiones.

Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 11:03 hora local (16:03 GMT) a 0,70 grados de latitud sur y a 80,52 grados de longitud oeste.De acuerdo con la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 21 kilómetros y a 14,35 kilómetros de la ciudad de Bahía de Caraquez.

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Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

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Redacción web
Agencia EFE

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