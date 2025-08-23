Salvadoreño Kilmar Abrego García alega que EE UU lo presiona con deportación a Uganda

Nueva York, Estados Unidos.- El salvadoreño Kilmar Abrego García, quien pasó casi tres meses en una prisión en El Salvador tras ser enviado allí "por error" y fue traído de regreso a EE.UU., afirma que la Administración de Donald Trump utilizó la amenaza de deportación a Uganda para obligarlo a declararse culpable.

Los abogados de Abrego declararon en un documento judicial presentado este sábado que el Departamento de Justicia de EE.UU. lo está presionando para que acepte declararse culpable de dos delitos graves (tráfico de personas y un proceso de deportación) prometiéndole deportarlo a Costa Rica, donde quedaría libre de prisión, una vez que cumpla cualquier condena penal."

Junto con esa propuesta, el Gobierno presentó una carta al abogado de Abrego confirmando que podría vivir libremente en ese país, que lo aceptaría como refugiado o le otorgaría la residencia, y prometiéndole no devolverlo a El Salvador", indicaron los abogados del salvadoreño en el documento.

Pero después de que Abrego se resistiera a la propuesta, funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informaron a sus abogados que habían decidido deportarlo a Uganda.