Kilmar Abrego García se reúne con su familia tras recuperar su libertad

El salvadoreño Kilmar Ábrego García se reunió el viernes con su esposa e hijos tras ser liberado de una cárcel en Tennessee, a la espera de que se desarrolle un juicio de cargos federales por tráfico de personas y un proceso de deportación, después que el Gobierno del presidente Donald Trump se viera obligado a regresarlo a EEUU tras haberlo deportado a El Salvador.
La familia se fundió en un abrazo por varios minutos tras el esperado encuentro luego de 160 días de separación ante las medidas antiinmigrantes de Donald Trump.
Abrego García, quien pasó casi tres meses en una prisión en El Salvador tras ser enviado allí "por error" y fue traído de regreso a EE.UU., se encontraba detenido en Nashville, Tennessee.
El Gobierno lo llevó de nuevo al país del norte ante las múltiples protestas para que enfrentara un proceso por presuntamente transportar a personas indocumentadas dentro de Estados Unidos.
“Hoy, Kilmar Abrego García es un hombre libre”, declaró en un comunicado Sean Hecker, abogado defensor del inmigrante. Aquí el momento en que finalmente era liberado de la prisión en Tennessee.
De Tennessee el salvadoreño fue trasladado a Maryland para reunirse con su familia, tras ser arrestado, deportado y posteriormente encarcelado, “ilegalmente”, remarcó el jurista.
La libertad condicional de Abrego García marca un nuevo capítulo en la saga que comenzó en marzo pasado cuando el Gobierno del presidente Donald Trump lo deportó a pesar de que un juez de inmigración le había permitido quedarse en el país, mientras revisaba su caso.
Aquí el momento en que la familia finalmente se reúne luego de una intensa lucha legal que incluyó varias protestas.
El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) presentó cargos contra Abrego García por presunto tráfico humano, tras verse obligado -por una orden judicial- a traerlo de regreso a Norteamérica y luego de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) amenazara con detenerlo para deportarlo una vez más si era dejado en libertad condicional para enfrentar su proceso penal.
“Todo (esto) debido a la arremetida vengativa del Gobierno contra un hombre que tuvo el coraje de luchar contra los continuos ataques de la Administración al Estado de derecho”, valoró su abogado, que agradeció a los tribunales estadounidenses que le hayan permitido el debido proceso a su cliente.
El salvadoreño Kilmar Abrego posando junto a su familia este viernes, en Maryland (EE.UU.), tras ser liberado de la cárcel.
Abrego García deberá enfrentar en libertad dos procesos en dos cortes federales, antes de poder quedar libre de toda acusación.