Kilmar Abrego García se reúne con su familia tras recuperar su libertad

El salvadoreño Kilmar Ábrego García se reunió el viernes con su esposa e hijos tras ser liberado de una cárcel en Tennessee, a la espera de que se desarrolle un juicio de cargos federales por tráfico de personas y un proceso de deportación, después que el Gobierno del presidente Donald Trump se viera obligado a regresarlo a EEUU tras haberlo deportado a El Salvador.