  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Kilmar Abrego García se reúne con su familia tras recuperar su libertad

Su liberación generó reacciones entre allegados y se convirtió en un hecho de relevancia pública por el impacto social y mediático alrededor de su caso.

  • 23 de agosto de 2025 a las 09:38
Kilmar Abrego García se reúne con su familia tras recuperar su libertad
1 de 12

El salvadoreño Kilmar Ábrego García se reunió el viernes con su esposa e hijos tras ser liberado de una cárcel en Tennessee, a la espera de que se desarrolle un juicio de cargos federales por tráfico de personas y un proceso de deportación, después que el Gobierno del presidente Donald Trump se viera obligado a regresarlo a EEUU tras haberlo deportado a El Salvador.

Foto: EFE.
Kilmar Abrego García se reúne con su familia tras recuperar su libertad
2 de 12

La familia se fundió en un abrazo por varios minutos tras el esperado encuentro luego de 160 días de separación ante las medidas antiinmigrantes de Donald Trump.

 Captura de video.
Kilmar Abrego García se reúne con su familia tras recuperar su libertad
3 de 12

Abrego García, quien pasó casi tres meses en una prisión en El Salvador tras ser enviado allí "por error" y fue traído de regreso a EE.UU., se encontraba detenido en Nashville, Tennessee.

 Foto: EFE.
Kilmar Abrego García se reúne con su familia tras recuperar su libertad
4 de 12

El Gobierno lo llevó de nuevo al país del norte ante las múltiples protestas para que enfrentara un proceso por presuntamente transportar a personas indocumentadas dentro de Estados Unidos.

 Foto: EFE
Kilmar Abrego García se reúne con su familia tras recuperar su libertad
5 de 12

“Hoy, Kilmar Abrego García es un hombre libre”, declaró en un comunicado Sean Hecker, abogado defensor del inmigrante. Aquí el momento en que finalmente era liberado de la prisión en Tennessee.

 Foto: EFE.
Kilmar Abrego García se reúne con su familia tras recuperar su libertad
6 de 12

De Tennessee el salvadoreño fue trasladado a Maryland para reunirse con su familia, tras ser arrestado, deportado y posteriormente encarcelado, “ilegalmente”, remarcó el jurista.

 Foto: EFE
Kilmar Abrego García se reúne con su familia tras recuperar su libertad
7 de 12

La libertad condicional de Abrego García marca un nuevo capítulo en la saga que comenzó en marzo pasado cuando el Gobierno del presidente Donald Trump lo deportó a pesar de que un juez de inmigración le había permitido quedarse en el país, mientras revisaba su caso.

 Captura de video.
Kilmar Abrego García se reúne con su familia tras recuperar su libertad
8 de 12

Aquí el momento en que la familia finalmente se reúne luego de una intensa lucha legal que incluyó varias protestas.

Captura de video.
Kilmar Abrego García se reúne con su familia tras recuperar su libertad
9 de 12

El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) presentó cargos contra Abrego García por presunto tráfico humano, tras verse obligado -por una orden judicial- a traerlo de regreso a Norteamérica y luego de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) amenazara con detenerlo para deportarlo una vez más si era dejado en libertad condicional para enfrentar su proceso penal.

 Captura de video.
Kilmar Abrego García se reúne con su familia tras recuperar su libertad
10 de 12

“Todo (esto) debido a la arremetida vengativa del Gobierno contra un hombre que tuvo el coraje de luchar contra los continuos ataques de la Administración al Estado de derecho”, valoró su abogado, que agradeció a los tribunales estadounidenses que le hayan permitido el debido proceso a su cliente.

 Captura de video.
Kilmar Abrego García se reúne con su familia tras recuperar su libertad
11 de 12

El salvadoreño Kilmar Abrego posando junto a su familia este viernes, en Maryland (EE.UU.), tras ser liberado de la cárcel.

 Foto: EFE
Kilmar Abrego García se reúne con su familia tras recuperar su libertad
12 de 12

Abrego García deberá enfrentar en libertad dos procesos en dos cortes federales, antes de poder quedar libre de toda acusación.

Captura de video.
Cargar más fotos