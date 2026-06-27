Rusia lanza ataque contra una ciudad de Ucrania y deja 18 heridos

Berlín, Alemania.- Un ataque con drones de las fuerzas de Rusia contra la norteña ciudad ucraniana de Sumi causó 18 heridos, indicaron este sábado las autoridades locales.

Según informó en su cuenta de Telegram Oleg Grigorov, responsable de la Administración Militar Regional de Sumi, un total de "18 personas recibieron atención médica" después de que este sábado drones atacaran la ciudad.

"Una mujer de 47 años fue la que sufrió las lesiones más graves", precisó Grigorov, que incluyó que "dos niños y dos adultos también se encuentran ingresados en el hospital".