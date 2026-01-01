Condenan ataque ruso a Ucrania con drones en Nochevieja y madrugada de Año Nuevo

Ucrania.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó este jueves el ataque ruso con drones lanzado en Nochevieja y la madrugada de Año Nuevo contra Ucrania, en el que murió una persona en la sureña región de Jersón, según las autoridades locales.

"Las muertes deben cesar", expresó Zelenski en su cuenta de Telegram, donde acusó a Rusia de seguir con la guerra de forma deliberada con un último ataque en el que las fuerzas rusas emplearon más de 200 drones.

"En Nochevieja, Rusia deliberadamente sigue con la guerra: más de 200 drones fueron lanzados contra Ucrania esta noche. La mayoría de ellos fueron derribados con éxito y doy las gracias a todos nuestros soldados que repelieron este ataque", señaló Zelenski.