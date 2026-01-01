  1. Inicio
  Mundo

Histórica iglesia en Ámsterdam víctima de incendio durante la Nochevieja

El fuego se originó en la torre del edificio, obligó al desalojo de viviendas cercanas y mantuvo en alerta a los servicios de emergencia durante varias horas

  • Actualizado: 01 de enero de 2026 a las 10:00
Los servicios de emergencia trabajaron durante varias horas, mientras se investigan las causas del siniestro.

 Foto: EFE.

Bruselas, Bélgica.- La histórica iglesia de Vondelkerk de Amsterdam, un edificio de finales del siglo XIX que era monumento nacional en Países Bajos, quedó destruida en la pasada madrugada debido a un incendio que provocó el desalojo de viviendas cercanas y que no dejó heridos.

El fuego se desató en torno a la 1.00 horas locales (00.00 GMT) en la torre de la iglesia, que dejó de servir como tal en 1977 y se convirtió en un centro multiusos, según informó la agencia de noticias neerlandesa NOS.

Visibles daños a la iglesia de Vondelkerk en Ámsterdam, construida en 1880.

Visibles daños a la iglesia de Vondelkerk en Ámsterdam, construida en 1880.

(Foto: EFE)

El incendio, que a las 9.00 horas (8.00 GMT) de este jueves aún no se daba por controlado por los servicios de emergencia, no ha afectado a la estructura del edificio, que se mantuvo en pie.

Aunque se desconocen las causas oficiales del incidente, algunos vecinos informaron a NOS de que vieron fuegos artificiales acercarse a la torre de la iglesia, donde se originó el fuego, aunque el departamento de bomberos no confirmó esta hipótesis.

Decenas de viviendas cercanas a la iglesia, diseñada por el arquitecto neerlandés Pierre Cuypers, fueron desalojadas durante la madrugada y sus habitantes fueron instalados en un centro de yoga cercano, aunque los servicios de emergencia prevén que puedan volver a sus hogares a lo largo del día.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

