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FC Barcelona dona 100.000 euros y lanza campaña de apoyo para afectados por terremoto en Venezuela

"La Fundación FC Barcelona hace un llamamiento a la solidaridad de socios, socias, peñistas, aficionados, empresas y ciudadanía para que se sumen a esta iniciativa".

  • Actualizado: 27 de junio de 2026 a las 07:29
FC Barcelona dona 100.000 euros y lanza campaña de apoyo para afectados por terremoto en Venezuela

Estos recursos, según la entidad azulgrana, se destinarán a reforzar la labor de las organizaciones humanitarias con las que la Fundación Barça mantiene una relación de colaboración habitual.

 Foto: Cortesía

Barcelona, España.- El FC Barcelona, a través de su Fundación, ha abierto una campaña de captación de fondos para dar respuesta a la emergencia humanitaria existente tras el terremoto de esta semana en Venezuela y ha anunciado una aportación inicial de 100.000 euros.

La citada cantidad se destinará a reforzar la acción de las organizaciones humanitarias con las que colabora habitualmente sobre el terreno, después de poner en marcha una campaña extraordinaria de captación de fondos para dar respuesta a la emergencia humanitaria que afecta a millones de personas en Venezuela.

Estos recursos, según la entidad azulgrana, se destinarán a reforzar la labor de las organizaciones humanitarias con las que la Fundación Barça mantiene una relación de colaboración habitual y que trabajan sobre el terreno ofreciendo asistencia de emergencia, protección a la infancia, acceso al agua potable, alimentación, salud, educación y apoyo a las personas desplazadas.

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"La situación humanitaria en Venezuela continúa afectando a millones de personas, especialmente a niños, niñas y adolescentes, que requieren una respuesta coordinada de la comunidad internacional. Ante esta realidad, la Fundación FC Barcelona hace un llamamiento a la solidaridad de socios, socias, peñistas, aficionados, empresas y ciudadanía para que se sumen a esta iniciativa solidaria", asegura el club catalán en un comunicado.

Los fondos recaudados se canalizarán a través de organizaciones humanitarias "de reconocida trayectoria, capacidad operativa y presencia sobre el terreno", con lo que se garantizará que las aportaciones "lleguen a las personas que más lo necesitan".

Además, con el objetivo de facilitar la participación de toda la comunidad azulgrana, a partir del 1 de julio el FC Barcelona incorporará un mecanismo de redondeo solidario en distintos puntos de venta de las instalaciones del Club.

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Así, las personas que realicen alguna compra podrán efectuar una aportación voluntaria mediante el redondeo del importe. La recaudación obtenida se destinará íntegramente a apoyar las acciones humanitarias impulsadas por las entidades beneficiarias de la campaña de emergencia para Venezuela.

El club catalán ha publicado un listado de organizaciones recomendadas para realizas donaciones: ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados); UNICEF, Save the Children, Cruz Roja y Oxfam Intermón.

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Redacción web
EFE

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