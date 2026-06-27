FC Barcelona dona 100.000 euros y lanza campaña de apoyo para afectados por terremoto en Venezuela

Barcelona, España.- El FC Barcelona, a través de su Fundación, ha abierto una campaña de captación de fondos para dar respuesta a la emergencia humanitaria existente tras el terremoto de esta semana en Venezuela y ha anunciado una aportación inicial de 100.000 euros.

La citada cantidad se destinará a reforzar la acción de las organizaciones humanitarias con las que colabora habitualmente sobre el terreno, después de poner en marcha una campaña extraordinaria de captación de fondos para dar respuesta a la emergencia humanitaria que afecta a millones de personas en Venezuela.

Estos recursos, según la entidad azulgrana, se destinarán a reforzar la labor de las organizaciones humanitarias con las que la Fundación Barça mantiene una relación de colaboración habitual y que trabajan sobre el terreno ofreciendo asistencia de emergencia, protección a la infancia, acceso al agua potable, alimentación, salud, educación y apoyo a las personas desplazadas.