Rusia afirma que cualquier fallo de EE UU contra Nicolás Maduro sería ilegal

Moscú, Rusia.- Cualquier decisión de la Justicia estadounidense sobre el líder venezolano, Nicolás Maduro, capturado el pasado 3 de enero por las fuerzas estadounidenses y trasladado a Nueva York, será ilegal, declaró hoy el Ministerio de Exteriores de Rusia.

"De acuerdo con las normas del derecho internacional reconocidas por todos y basadas en el principio de la igualdad soberana de los Estados, Nicolás Maduro, como jefe de Estado, goza de inmunidad absoluta ante la jurisdicción de Estados Unidos y de cualquier otro Estado", dijo la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en rueda de prensa.

Según Zajárova, "incluso dejando de lado la cuestión del uso ilegal de la fuerza" en Venezuela, el mero hecho del "secuestro y detención" de Maduro viola gravemente las obligaciones jurídicas internacionales de Estados Unidos.

"Cualquier decisión judicial sería igualmente ilegal a menos que un tribunal estadounidense se acuerde del derecho internacional y ordene la liberación (de Maduro)", aseveró.