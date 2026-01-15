La UE respalda a Groenlandia: "Puede contar con nosotros política y económicamente"

Limassol, Chipre.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este jueves que Groenlandia puede contar con la Unión Europea "política, económica y financieramente" ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y subrayó que el Ártico y su seguridad son "cuestiones clave" para el bloque comunitario.

En una rueda de prensa junto al presidente de Chipre por el inicio de la presidencia del Consejo de este país, Von der Leyen enfatizó que las discusiones sobre la seguridad del Ártico son una cuestión que debe tratarse principalmente en la OTAN pero apuntó a que la UE seguirá trabajando en ello "con todos sus socios", entre los que incluyó explícitamente a Estados Unidos.