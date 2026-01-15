¿Qué es la Ley de Insurrección que Trump quiere imponer en Minneapolis por ataques a ICE?

Minnesota ha protagonizado dos incidentes como resultado de los operativos de ICE: el primero, el 7 de enero, una ciudadana estadounidense murió abatida por un agente, y en el segundo, este pasado miércoles, un integrante del ICE hirió en la pierna a una persona durante un intento de arresto. Esto ha incrementado la tensión en las calles y las propias autoridades estatales han demandado al Gobierno por estas operaciones.