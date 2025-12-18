México reporta 145,537 repatriados desde retorno de Trump a la Casa Blanca

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez , detalló en conferencia de prensa que de este total, 116,156 ocurrieron por vía terrestre y 29,381 por vía aérea, en el marco de la Estrategia Nacional de Repatriación 'México te abraza'.

Ciudad de México, México.- El Gobierno de México informó este jueves que, del 20 de enero, fecha en la que el presidente estadounidense Donald Trump regresó a la Casa Blanca y endureció la política antimigratoria, al 17 de diciembre, se registraron 145.537 repatriaciones de ciudadanos mexicanos desde Estados Unidos .

Además, la funcionaria indicó que 99,924 personas aceptaron ingresar a alguno de los centros de atención y que a las 45,613 que decidieron no hacerlo “se les brinda de todas formas alimentación, acceso a llamadas telefónicas, orientación jurídica y apoyo en el traslado a su lugar de origen”.

Rodríguez explicó que la red opera con nueve centros en siete entidades, con retornos terrestres en estados fronterizos, como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, fronterizos con EEUU, y atención aérea en Chiapas y Tabasco, en el sur del país.

En el frente consular, Roberto Velasco indicó que, del total de repatriados, unos 130,364 recibieron asistencia consular.

Además, informó de 9,322 visitas a centros de detención, un promedio de 28 al día, 17,355 asesorías legales externas, 3,848 canalizaciones al programa de atención legal a migrantes, 33 casos con recursos para fianzas por un total de 146,000 dólares, y 75 repatriaciones médicas.

Por su parte, apuntó que el sorteo 'México con M de migrante' recaudó 115 millones de pesos (unos 6,39 millones de dólares), de los cuales 50 millones (casi 2,78 millones de dólares) se utilizarán para reforzar representación legal y fianzas, y 10 millones (unos 0,56 millones de dólares) para visitas a centros de detención, además de recursos para apoyo humanitario y difusión preventiva.