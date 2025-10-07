Alcaldesa recién electa es gravemente herida tras ser atacada frente a su casa

Berlín, Alemania.- La alcaldesa electa de la ciudad alemana de Herdecke, la socialdemócrata Iris Stalzer, resultó herida de gravedad este martes tras ser apuñalada frente a su domicilio y se encuentra en estado crítico, según confirmó su partido.

El secretario general del Grupo Parlamentario del Partido Socialdemócrata (SPD), Matthias Miersch, expresó su profunda consternación por la agresión, aunque dijo no tener detalles sobre los motivos del ataque.

Stalzer, de 57 años, fue hallada gravemente herida por su hijo en su apartamento, a donde se arrastró con varias lesiones de arma en abdomen y espalda, precisó el diario 'Bild', que agrega que los médicos de urgencias están luchando por su vida.

La propia política le comunicó a su hijo que varios hombres la habían atacado en la calle.