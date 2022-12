¿Qué pasará con Cristina Kirchner tras ser condenada? ¿Irá a prisión?

No obstante, la vicepresidenta no irá a prisión, será hasta que la sentencia esté firme. Además, Kirchner cuenta con fuero, un instrumento legal que confiere inmunidad procesal a determinados actores político.

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- La vicepresidenta de Argentina Cristina Kirchner fue condenada a prisió n el martes -6 de diciembre- por delitos a la administración pública. Luego de conocer su sentencia Kirchner dijo que no se lanzará como presidenta y tachó al poder judicial de ese país como una “mafia”.

Desde el inicio del juicio, en 2019, la exmandataria sostuvo que su condena estaba “escrita de antemano” al denunciar que se trata de “un juicio político” que persigue a todo el peronismo.

La fiscalía pidió para ella 12 años de prisión al acusarla de ser “jefa de una asociación ilícita” y de defraudación, y solicitó su inhabilitación política para ejercer cargos públicos. El tribunal no aceptó el cargo de “asociación ilícita”.

Kirchner aseguró no obstante que seguirá en la política. “Opinar y decir lo que me parece que hay que hacer para salir y construir un país mejor para nuestra gente, a eso no voy a renunciar nunca”, advirtió.