¿Qué lugar ocupa Nasry Asfura entre los presidentes latinoamericanos mejor valorados? Sheinbaum lidera

América.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza en septiembre el ranking de mandatarios latinoamericanos mejor valorados por sus ciudadanos, seguida por los gobernantes de El Salvador, Nayib Bukele, y de Colombia, Abelardo de la Espriella, según un sondeo de CB Global Data en el que Bernardo Arévalo de Guatemala ocupa el último lugar. Sheinbaum obtiene un 69 % de imagen positiva y un 28,3 % de negativa, con un aumento del 2,5 puntos porcentuales con respecto a agosto, cuando registró un 66,5 % de aprobación. La presidenta mexicana, que asumió el cargo en octubre de 2024, ha afrontado presiones de EE.UU. en materia arancelaria y por la lucha contra el narcotráfico.

Bukele ocupa el segundo puesto, con un 66,2 % de favorabilidad y un 29,9 % de rechazo. El mandatario salvadoreño perdió 2,5 puntos porcentuales respecto a agosto, cuando alcanzó un 68,7 %, aunque mantiene una de las mayores tasas de respaldo de la región y ha encabezado los últimos sondeos regionales. En tercer lugar se ubica el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, con un 53,6 % de aprobación frente a un 41,6 % de percepción negativa. El mandatario asumió el cargo el 7 de agosto y, apenas tres días después, tuvo que afrontar uno de sus primeros grandes desafíos con el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país. En cuarto lugar se encuentra la mandataria de Perú, Keiko Fujimori, con un 52,4 % de imagen positiva y un 45,1 % de negativa, tras caer 2,6 puntos respecto al 55 % de agosto. Fujimori asumió la Presidencia el 28 de julio.

Le sigue el dominicano Luis Abinader, que registra un 50,8 % de apoyo y un 43,8 % de desaporobación. Abinader fue el mandatario que más mejoró respecto a la medición anterior, con un aumento de 2,7 puntos porcentuales, desde el 48,1 % de agosto. La gobernante de Costa Rica, Laura Fernández, ocupa el sexto lugar con un 49,7 % de aprobación y un 45 % de rechazo, prácticamente en el mismo nivel de agosto, cuando obtuvo un 49,8 %. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aparece en séptimo lugar con un 48,5 % de aprobación y un 49,2 % de percepción negativa, lo que supone una caída de 3,4 puntos frente al 51,9 % de agosto. Lula es candidato a la reelección en las elecciones presidenciales de octubre.

Nasry Asfura registra 43.2 %

Le siguen los mandatarios de Ecuador, Daniel Noboa, con un 47,4 % de imagen positiva y un 47 % de negativa; de Paraguay, Santiago Peña, con un 45,5 % de aprobación y un 51,2 % de rechazo; y de Honduras, Nasry Asfura, con un 43,2 % de apoyo y un 54,2 % de rechazo. El presidente de Chile, José Antonio Kast, ocupa el undécimo puesto con un 42,9 % de aprobación y un 52,5 % de imagen negativa, después de perder 4,8 puntos porcentuales respecto al 47,7 % registrado en agosto. En duodécimo lugar se encuentra el gobernante de Bolivia, Rodrigo Paz, con un 41,6 % de imagen positiva y un 53,6 % de negativa. Paz protagonizó la mayor caída de la medición, al perder 8,9 puntos porcentuales frente al 50,5 % de agosto, mientras el país permanece bajo un estado de excepción decretado para levantar los bloqueos de carreteras y frenar lo que su Gobierno considera intentos de desestabilización. El uruguayo Yamandú Orsi ocupa el decimotercer lugar, con un 37,7 % de aprobación y un 59,1 % de rechazo, mientras que el argentino Javier Milei es decimocuarto, con un 35,5 % de favorabilidad y un 60,6 % de rechazo.