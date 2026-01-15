Putin evita criticar a Trump y llama a una paz "cuanto antes" en Ucrania

Moscú, Rusia.- El presidente ruso, Vladímir Putin, realizó hoy sus primeras declaraciones públicas sobre la actualidad internacional de 2026, pero evitó criticar expresamente al presidente de EE.UU., Donald Trump, por su política hacia Venezuela, Irán o Groenlandia. "Decenas de países en todo el mundo sufren por el desprecio de sus derechos soberanos, por el caos y el desorden, ya que carecen de la fuerza y los recursos para defenderse", dijo al recibir las cartas credenciales de más de una treintena de embajadores en la Sala de Alejandro del Gran Palacio del Kremlin. Al igual que otros altos funcionarios rusos antes que él, Putin se abstuvo de mencionar a Trump, que el miércoles consideró al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, como el principal obstáculo para la paz en ese país.

Ni una palabra de Irán o Venezuela

Aunque recibió las credenciales de varios países de Asia Central y el mundo árabe, como Afganistán, Arabia Saudí, Líbano o Argelia, así como de Israel, Putin no aludió a la situación en torno a Irán. De hecho, se mostró interesado en un Afganistán "unido, independiente y pacífico, libre de guerras, terrorismo y narcotráfico", al dirigirse al primer embajador del régimen de los talibanes. Tampoco hizo referencia a la captura por fuerzas especiales estadounidenses, el pasado 3 de enero, del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que recibió en mayo pasado en el Kremlin, aunque defendió la soberanía cubana. "Siempre hemos brindado y seguimos brindando asistencia y apoyo a nuestros amigos cubanos, y nos solidarizamos con su determinación de defender su soberanía e independencia con todas sus fuerzas", dijo. Al dirigirse al nuevo jefe de la legación cubana, Enrique Orta González, el líder ruso señaló que Rusia y Cuba están unidas por unas relaciones "verdaderamente sólidas y amistosas". También recibió las credenciales de los embajadores de Brasil, Colombia, Perú y Uruguay.

Una pronta paz en Ucrania

Además, abogó por lograr "cuanto antes mejor" un arreglo pacífico en Ucrania, para lo que llamó a reabrir el debate para la creación de una nueva arquitectura de seguridad global que contemple los intereses de todo el mundo. Rusia planteó "variantes y decisiones racionales que podrían satisfacer a todos en América, Europa y Asia, en todo el mundo", subrayó. "Nuestro país aspira a una paz duradera y sólida que garantice de manera fiable la seguridad de todos y cada uno. Sin embargo, no todos, incluido Kiev y las capitales que le apoyan, están preparados", dijo. Putin recordó que la crisis en Ucrania es consecuencia del menosprecio "durante muchos años" de los legítimos intereses de Rusia y del incumplimiento de "la promesa pública" de las potencias occidentales de no ampliar la OTAN hacia el Este. El Kremlin se mostró hoy dispuesto a recibir a los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Yared Kushner (cuyo viaje fue adelantado por la prensa internacional) para discutir el plan de paz estadounidense.

Restablecimiento de lazos con la UE